В Крыму задержали одного из главных железнодорожников

Заместитель генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» стал фигурантом уголовного дела. Его задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК и Севастополю, топ-менеджеру инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2018 года замдиректора продал коммерческой фирме 54 вагона на общую сумму более 11 миллионов рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации. Покупатель перечислил указанную сумму на расчетный счет предприятия. Однако по результатам оценочного исследования, рыночная стоимость имущества превышает 20 миллионов рублей. В результате упущенная выгода ФГУП составила более 9 миллионов рублей.

В ФГУП изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены соответствующие экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Симферополь, Олег Яковенко

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