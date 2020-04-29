В Европарламенте заявили о неэффективности антироссийских санкций

Европейские страны понесли серьёзный ущерб из-за введения экономических санкций против России. В то же время ограничительные меры не привели к изменению позиции России по Крыму и Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя Европарламента, депутат от Италии Фабио Массимо Касталдо.

«Санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису», – заявил европейский парламентарий.

По его словам, ограничительные меры не отменят в ближайшее время, однако такой статус-кво уже не является устойчивым.

«Так что это (пересмотр) не произойдет с сегодня на завтра, но думаю, что этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для России», – цитирует Кастальдо РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

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