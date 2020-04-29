Крымчане с восторгом поддержали предложение Медведева отдать зарплату медикам, но это не единороссы

В Крыму с восторгом восприняли идею экс-премьера России Дмитрия Медведева, предложившего единороссам поделиться зарплатой с медиками. Правда, это не те кому предложили делиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне председатель партии «Единая Россия» обратился к депутатам Госдумы и сенаторам, членам региональных парламентов и вообще всем однопартийцам, «у кого есть соответствующие возможности»:

«Призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы».

Единороссы Крыма свое отношение к этой инициативе пока не озвучили, а вот у общественности предложение Медведева вызвало горячую поддержку:

«Совокупный доход депутатов от «Единой России» только в Госсовете республики Крым составляет около 350 миллионов рублей в год! А это около 29 миллионов в месяц! – написал в соцсетях известный общественник Александр Талипов. – А если взять все 25 районов и полтысячи депутатов «Единой России» в Крыму, то совокупная ежемесячная зарплата будет миллионов под 100, а то и более? Дмитрий Медведев призвал едросов отдать месячную зарплату медикам – вот это качественный скачок благосостояния медиков может Крым сделать! Я за!»

Отметим, сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции глава крымского отделения Владимир Константинов, как всегда, долго расписывал, как партийцы помогают всем и вся, но об инициативе главы партии даже не обмолвился. Хотя о зарплате упомянул – пообещал промониторить, сколько за апрель получат крымчане, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса секторах.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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