«Неправомерные действия»: завод «Русала» на Украине останавливает производство

На Украине из-за «неправомерных действий» Черноморской таможни, заблокировавшей поставку боксита, останавливает производство Николаевский глиноземный завод, входящий в ОК «Русал».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном заявлении дирекции предприятия.

«На предприятии остался критический для возможности дальнейшего осуществления нормальной деятельности объём боксита, который обеспечивает 4-дневную работу производства. При трёхдневном запасе завод по технологическим нормативам обязан произвести консервацию, поэтому с 30 апреля начнётся остановка предприятия», – сообщает руководство завода.

На предприятии подчеркнули, что ведут деятельность в полном соответствии с украинским законодательством, и уже попросили помощи у президента Украины. Между тем, Владимир Зеленский не отвечает.

«Так как действия таможенных органов прямо противоречат Таможенному кодексу Украины, руководство НГЗ обратилось 28 апреля с письмом на имя президента страны Владимира Зеленского, содержащим просьбу оказать содействие в урегулировании сложившейся ситуации в правовом поле, но на настоящий момент ответ получен не был», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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