Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Калининград

Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», несколько раз самым причудливым образом менявшее курс, с тех пор как вышло из дальневосточной Находки, направляется в Балтийское море.
Как известно, там, у берегов Германии, лежит на дне конец трубы недостроенного газопровода «Северный поток – 2». В «Газпроме» ранее заявляли, что именно «Академик Черский» способен завершить проект, заблокированный Соединёнными Штатами.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня капитан судна объявил, что трубоукладчик взял курс на Калининград.
Сообщается, что в российский порт «Академик Черский» зайдёт 1 июля. Сейчас судно движется через пролив Скагеррак, соединяющий Северное и Балтийское моря.
Напомним, в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas прекратила укладку трубопровода и увела свои суда из Балтики.
Теперь Россия намерена достроить «Северный поток – 2» своими силами. В Минэнерго считают, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 30.04.20
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