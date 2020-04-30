Каждый 10 случай коронавируса в Крыму вылился в пневмонию, есть тяжелые случаи

В Крыму за последние сутки подтверждены 3 новых случая COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительницу Симферополя, скорее всего, заразили родственники, приехавшие из Москвы. У них самих инфекция никак не проявляется, анализы взяты только после фиксации семейного очага, результаты пока неизвестны. Всего у женщины выявлено 9 контактов, все они отрабатываются.

В Алуште продолжается выявление инфицированных контактов «нулевого пациента»: заболела еще одна женщина. Круг ее близких контактов – еще 5 человек.

В Керчи коронавирус выявлен у беременной жительницы Феодосии, она лежала в инфекционной больнице, могла заразить еще 5 человек. Откуда сама пациентка получила коронавирус, не сообщается.

В целом на сегодняшний день в Крыму зафиксировано 92 случая COVID-19. В 10% из них инфекция вылилась в коронавирусную пневмонию, три человека подключены к аппаратам ИВЛ. У 43% инфицированных отмечены признаки ОРВИ, у остальных никаких симптомов нет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.04.20

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