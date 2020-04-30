Прокуратура настаивает на возобновлении уголовного дела о зверствах в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в Верховный суд РК с запросом о возобновлении уголовного дела по фактам массового уничтожения советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело было возбуждено 28 июля 1969 года УКГБ при СМ УССР по Крымской области.

«Органами следствия выполнен существенный объем следственных и иных процессуальных действий, допрошено порядка 200 свидетелей и обвиняемых, проведено более 100 осмотров и опознаний, – сообщили в ведомстве. – Впоследствии уголовное дело прекращено, отдельные материалы переданы в Федеративную Республику Германия для привлечения виновных лиц к ответственности.

При этом в ходе следствия установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности нацистов на территории Крыма в 1941-1944 годах, непосредственные участники данных преступлений и их жертвы, сведения о которых не нашли своего отражения в итоговых процессуальных документах следствия».

Отмечается, что не в полном объеме оценены данные о преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками за период оккупации городов Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района: по уже имеющимся данным, замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей. Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек.

«В связи с этим, в целях всестороннего и полного установления нацистских преступников и их пособников, обстоятельств их противоправных деяний, предания гласности событий Великой Отечественной войны, увековечивания памяти о них и восстановления исторической справедливости прокуратурой республики в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации возбуждено перед Верховным Судом Республики Крым ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении данного уголовного дела», – сообщили в прокуратуре.

Симферополь, Олег Яковенко

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