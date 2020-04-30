Крым остался без связи: сообщения о невозможности пользоваться мобильными телефонами приходят из разных частей полуострова.

«С МТС на МТС дозвона нет» – пишут крымчане в соцсетях. «У меня тоже не работает, думал: телефон накрылся». «Связи нет... Карантин…», – сообщают из Судака. «Набираю номер, а в ответ тишина, и потом сброс идет», – рассказывают в Евпатории.

«Целый день невозможно никому дозвонится, даже гудки не идут, постоянно обрыв!» – возмущаются симферопольцы. «С обеда связи нет, не дозвониться просто ни до кого. Пишут,сеть не доступна...»

«Муж звонил в службу поддержки МТС, сказали: они не виноваты, это у нас в Крыму проблемы со связью!»

Проблемы, действительно, возникли на полуострове:

«В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа» третьими лицами, у мобильных операторов наблюдаются перегрузки сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральных мобильных операторов», – сообщили

в управлении информационной политики мининформа Республики Крым, повреждения привели к перегрузкам в сети мобильной связи.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.04.20

Прокуратура настаивает на возобновлении уголовного дела о зверствах в Крыму. / Каждый 10 случай коронавируса в Крыму вылился в пневмонию, есть тяжелые случаи. / Гретая каша – спасение наше… Спецпроект РИА Новый День «Язычник». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»