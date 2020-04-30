В Севастополе подтвержден новый случай коронавирусной инфекции

В Севастополе за сутки подтвержден новый случай коронавирусной инфекции: диагноз подтвердился у дочери одного из заболевших ранее пациентов инфекционной больницы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в городе зафиксировано 78 заболевших, 9 из них уже выписаны.
Напомним, один из массовых очагов возник на одной из городских строек, где заболели более 30 человек.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 30.04.20
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