Власти Крыма готовят для туристов новые обсерваторы, а частники – номера

Один из самых крупных санаториев Крыма – «Мисхор» переоборудуют в обсерватор.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 мая всех приезжающих в Крым и не имеющих на полуострове регистрации или недвижимости, будут отправлять на 2-недельный карантин в спецучреждения.

Если с прибывающими через аэропорт и железнодорожные вокзалы все относительно просто: их будут централизовано доставлять к месту карантина, то с въезжающими через Крымский мост ситуация гораздо сложнее. Сопровождать их до обсерваторов нет ни сил, ни средств.

Поэтому решено каждому въезжающему вручать постановление о помещении в карантин и давать время на дорогу до обсерватора. Если к положенному сроку людей на месте не окажется, их будут объявлять в розыск, принудительно отправлять в обсерваторы и возбуждать уголовные дела.

Между тем, ранее организованные обсерваторы в РК уже практически заполнены, поэтому власти срочно разворачивают дополнительные мощности

С 1 мая в карантинном режиме начнут работать санаотрои «Прибой (Евпатория» и «Мисхор» (ЮБК).

Между тем, есть опасения, что рванувшие, не смотря ни что, в Крым туристы рассеются по частному сектору, и найти их будет весьма проблематично. Во всевозможных группах в соцсетях активно предлагают бронировать жилье, и лишь единицы указывают, что предлагают для заказа период только после 1 июня.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.04.20

Жители Крыма «забили» на самоизоляцию. / В Севастополе подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. / Крым остался без связи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»