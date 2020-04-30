В Киеве заявили, что у Кремля есть видео с компроматом на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего отдыха в Омане мог тайно встречаться с представителями Кремля, и этот факт зафиксирован россиянами на видео.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил близкий к Петру Порошенко политтехнолог Денис Богуш.

По его словам, именно наличием видео компромата объясняется «системная политика» уступок Киева по Донбассу в последние месяцы.

«Я вижу, что Россия имеет на Зеленского какой-то большой компромат, что он согласился на то, чтобы все это (политические уступки) выполнять.

Например, я думаю, что в Омане, когда он был, там встречался с каким-то человеком, они, россияне, отсняли на пленку и сейчас шантажируют нашего президента этой пленкой.

Потому что все, что происходит – некоторые назначения на должности, все эти истории... то увольняют из Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергея Костинского (националиста – прим. «НД»), который занимался трансляцией украинских каналов на оккупированные территории, и очень много таких системных действий происходит, я думаю, что, вообще, по какому-то плану…

Делегация в ПАСЕ, разные обращения главы фракции «Слуга народа», главы Офиса президента. Очень много вещей, которые системные, пророссийские, они идут, и каждый день мы видим, что этот план продвигается. Все это проходит при молчаливом согласии Зеленского», – приводит слова Богуша «ПолитНавигатор».

Отметим, что в Москве, напротив, не видят в действиях Владимира Зеленского конструктивного подхода по вопросам урегулирования в Донбассе. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что о встрече на высшем уровне в рамках «норманского формата» не может быть и речи, пока Киев не выполнит все ранее взятые на себя обязательства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.20

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