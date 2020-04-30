В Крыму скончался первый пациент, инфицированный коронавирусом

В Севастополе скончался пациент, инфицированный коронавирусом. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным заболеванием погибшего была онкология.
Кроме того, COVID-19 подтвердился еще у 6 человек, 4 из них – сотрудники городской больницы №4.
Всего с начала эпидемии в городе подтверждено 84 случая коронавируса.
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 30.04.20
Власти Крыма готовят для туристов новые обсерваторы, а частники – номера. / Жители Крыма «забили» на самоизоляцию. / В Севастополе подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube