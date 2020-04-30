В Крыму скончался первый пациент, инфицированный коронавирусом

В Севастополе скончался пациент, инфицированный коронавирусом. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным заболеванием погибшего была онкология.

Кроме того, COVID-19 подтвердился еще у 6 человек, 4 из них – сотрудники городской больницы №4.

Всего с начала эпидемии в городе подтверждено 84 случая коронавируса.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 30.04.20

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