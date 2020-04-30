На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды, в отдельных населенных пунктах приходится подавать воду по графику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Алушты ввела ограничения в селе Нижняя Кутузовка:

«В связи с распространением новой короновирусной инфекции в селе Нижняя Кутузовка значительно увеличился водоразбор. Разбор воды превышает вотоотдачу источников водоснабжения, резервуар чистой воды в селе не успевает наполняться, – сообщают в мэрии. – С 22 апреля 2020 года введен график подачи воды».

Сейчас на трех улицах села воду подают в 2 этапа в общей сложности 7 часов, на остальной территории – в 3 этапа на 12 часов в сутки.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 30.04.20

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