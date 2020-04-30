В Крыму полностью заблокируют дорогу на Ай-Петри

В Ялте на все майские праздники закрывают дорогу на Ай-Петри.

«С 10 апреля на территории полуострова введен особый пожароопасный режим, но, к сожалению, нерадивых граждан это не останавливает, в итоге у нас вновь возникают лесные пожары», – заявил глава города Иван Имгрунт, подчеркнув, что по его поручению, контроль за исполнением требований режима повышенной готовности будет усилен.

В частности, с 1 мая на всех въездах и входах в лес будут выставлены посты, дежурить будут лесники, полиция, казаки и сотрудники ГКУ РК «Полк Народного ополчения Республики Крым».

Кроме того, патрулировать леса будут группы волонтеров. Под жесткий контроль будут взяты все популярные туристические маршруты и традиционные места отдыха, включая плато Ай-Петри.

«С 1 по 11 мая, на шоссе «Ялта-Бахчисарай» (дорога на Ай-Петри) будет выставлен пост между поворотом к «Акватории» и городским кладбищем, посещение которого, напомню, временно запрещено. Проезд на Ай-Петри полностью закрыт», – сообщил начальник управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма Администрации города Ялта Андрей Немцов.

Учитывая, что патрулирование совместно будут осуществлять и лесники, и сотрудники полиции, в отношении нарушителей могут быть составлены сразу два акта – за нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима (штраф от 4 до 5 тысяч рублей), и за нарушение требований режима повышенной готовности, введённого на территории Крыма (штраф от 1 до 30 тысяч рублей), предупредили в администрации Ялты.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 30.04.20

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