В Крыму скончался заместитель председателя республиканского Совета министров Павел Королев. ОБ этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 февраля Королеву исполнилось 60 лет. С 2004 года он работал в различных подразделениях правительства РФ. В декабре 2016 года был назначен вице-премьером Республики Крым и в ноябре 2019 года, в связи с продлением срока полномочий глав РК, получил переназначение.

Причина смерти пока не уточняется.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.05.20

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