В Крыму число инфицированных коронавирусом достигло 100

В Крыму за сутки подтверждены 8 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое заразились в уже выявлено очаге в Симферопольском районе. Как уже отмечалось, инфекцию туда завезли из Москвы, причем, женщина, прилетевшая из столицы, знала, что контактировала с заболевшим и тоже может быть заражена. В итоге, от нее инфекцию подхватили уже четверо.

Кроме того, подтверждены новые случаи в Ялте и Алуште.

Всего на сегодняшний день в Крыму выявлено 100 инфицированных коронавирусом в 37 очагах.

На обсервации находятся 244 сотрудника и 116 пациентов медучреждений. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, главная причина столь массового выведения из строя медиков – несоблюдение противоэпидемического режима и дезинфекции.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.05.20

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