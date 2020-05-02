Петь хором опасно: в Крыму подтверждены новые случаи COVID-19

В Крыму подтверждены 4 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один заболевший – это ребенок, приехавший в Керчь из Читы. Вместе с матерью он госпитализирован.

Второй случай выявлен в уже зафиксированном очаге в Красногвардейском районе.

Может появиться новый очаг в Сакском районе: в селе Крымское инфекция подтверждена у двух певчих церковного хора: сначала они были госпитализированы с пневмонией, а потом выяснилось, что у них коронавирус. В ближнем кругу контактов пока 12 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.05.20

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