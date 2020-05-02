Погуляли и наобщались: некоторые «туры» в Крым сократились до нескольких часов

У некоторых жителей России отдых в Крыму занял всего несколько часов, а для одного – вылился в уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, 1 мая на территорию полуострова въехали несколько тысяч человек: 677 через аэропорт, 124 – по железной дороге, остальные – через Крымский мост.

Однако в обсерваторы отправили только 17 человек: 9 из пунктов пропуска, 3 – с железнодорожных вокзалов, 5- из аэропорта. Еще 5 человек, только что прилетевших в Крым, воспользовались предложением правоохранительных органов и тут же улетели обратно.

Через Крымский мост на полуостров пытались попасть в 1 тысяче 751 автомобиле. 32 машины не пропустили (кстати, из Крыма не выпустили 19 авто). О том, что кого-то из въехавших через мост отправили в обсерватор, МВД РК не сообщает. По всей видимости, все они крымчане.

Хотя, судя по тому, что зафиксирована попытка дачи взятки за беспрепятственный проезд, это далеко не так. Неудавшийся турист теперь отправится на скамью подсудимых, но сколько еще проскользнули в машинах с крымскими номерами и водителями, установить вряд ли удастся. Если судит по соцсетям, данный способ попасть в Крым сегодня весьма популярен.

Что же касается уже помещенных в обсерватор, то они категорически отказываются сидеть взаперти: по словам министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, они выламывают двери и выходят на территорию учреждения, пытаются пробраться за периметр, приходится вмешиваться сотрудникам МВД.

«Если вы будете делать обсерваторы у моря, оьни у вас быстро заполнятся, – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов. – Люди будут смотреть – где обсерватор? На пляже? Едем!»

Между тем, со вчерашнего дня обсерватор долден был открыться на территории одного из самых больших санаториев Крыма «Мисхор». Санаторий расположен прямо над Мисхорским парком, и практически со всех балконов открывается вид на море.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.05.20

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