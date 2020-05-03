Коронавирус в Крыму все чаще принимает тяжелые формы

В Крыму за сутки подтвержден 1 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 69-летняя жительница поселка Новофедоровка Сакского района была госпитализирована с пневмонией, затем у нее был выявлен COVID-19. У нее ряд сопутствующих заболеваний. Женщина находится в тяжелом состоянии, подклчена к аппарату ИВЛ.

Источник заражения выявить не удалось.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, если раньше большинство переносили инфекцию бессимптомно, то сейчас все больше становится тех, у кого коронавирус проявляется в форме пневмонии.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.05.20

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