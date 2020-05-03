Отметили Пасху: в одной из церквей Крыма образовался коронавирусный очаг

Решение закрыть крымские храмы для посетителей на время пасхальных праздников было дальновидным: в одном из храмов уже зафиксирован коронавирусный очаг.

Как уже сообщал «Новый День», в Сакском районе коронавирус подтвержден у двух церковных певчих. Как показало эпидрасследование, во время пасхальных служб в храме находились 15 человек. Помимо двух с уже подтвержденной инфекцией, еще у шестерых проявились симптомы ОРВИ, они госпитализированы. У остальных симптомов пока нет, их отправили на домашнюю самоизоляцию.

Всего на сегодняшний день в РК подтверждены 105 случаев COVID-19.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.05.20

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