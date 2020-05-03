В Севастополе скончался еще один человек, зараженный COVID-19

В Севастополе скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 73-летняя женщина страдала рядом хронических заболеваний, инфекция вызвала у нее легочную недостаточность. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, но это не помогло.
Всего в Севастополе с начала эпидемии подтверждено 89 случаев COVID-19, 3 из них – за последние сутки. Умерли двое.
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 03.05.20
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