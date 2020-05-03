Власти Крыма обвинили Украину в проблемах собственного официального интренет-портала

Власти Крыма заявили о DDoS-атаке на сайт республиканского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне портал Совета министров РК, «обрушился», «лег» и «завис».

Напомним, с 1 мая в Крыму разрешили возобновить несколько видов деятельности – в основном, в торговле и сфере услуг. Но до того, как приступить к работе, индивидуальные предприниматели, а также руководство предприятий и организаций, попавших в «белый список», должны уведомить о своем желании через официальный сайт республиканского Совета министров. На него-то и было совершено «покушение».

«Вчера мне Михаил Сергеевич Афанасьев (министр внутренней политики, информации и связи РК – прим. РИА «Новый День») докладывал вечером, что была организована DDoS-атака. Именно через регистрацию предприятий пытались свалить сайт правительства. Работа у нас до ночи была, но ситуацию, сказали, что поправили, – заявил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов. И назвал подозреваемых: «Доброжелатели, я думаю, из соседней страны».

Версию, что сайт «рухнул» из-за того, что не смог справиться с огромным наплывом посетителей, чиновники, если и рассматривали, то озвучивать не стали. Между тем, пропускная способность интернет-сетей в республике оставляет желать лучшего и давно стала притчей во языцах. Даже трансляции заседаний самого кабмина и того же антикоронавирусного штаба часто невозможно смотреть, так как все «виснет» и «рвется».

Поэтому многих крымчан версия с DDoS-атакой рассмешила. Властям рекомендуют модернизировать сети и наращивать мощности, а не изображать героическую борьбу с кем бы то ни было.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.05.20

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