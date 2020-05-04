В Крыму образовался новый массовый очаг коронавируса

В Крыму образовался новый массовый очаг коронавирусной инфекции. При этом источник заражения неизвестен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в селе Почетное Красноперекопского района заболели супруги. Сначала госпитализировали женщину, а вслед за ней – 1 мая – мужчину, у которого диагностировали пневмонию. Анализ на коронавирус у него дал положительный результат, у его жены – пока отрицательный.

Круг контактов у супругов достаточно высок: 4 человека лежали с ними в одних палатах, еще 15 человек – это ближний круг контактов, включая 6 медиков. У троих уже проявились признаки ОРВИ. Поскольку мужчина, у которого выявлен коронавирус, обращался в поселковую амбулаторию, она некоторое время будет закрыта.

Источник заражения выявить пока не удалось: «Хоть убейте – не понимаем, откуда», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Продолжается рост заболеваемости и в церковном очаге в Сакском районе. Там коронавирус подтвержден еще у трех человек, принимавших участие в пасхальных службах. Итого инфицированных уже пятеро из пятнадцати. Кроме того, заболела медсестра местной больницы, оказывавшая помощь заболевшим. «Нулевой пациент» тоже пока не определен.

«Какое-то количество в Крыму присутствует бессимптомников, которые не проявляются никак. Они передают вирус друг другу, и до тех пор, пока он где-нибудь не выплеснется, мы ситуацию не видим, – отметил Аксенов. – Надо увеличить количество тестирований ... До тех пор, пока мы всех бессимптомников на полуострове не выявим, мы остановить картину эту не сможем».

Еще один случай инфекции зафиксирован в Симферопольском районе: семья в конце апреля вернулась из Москвы, инфекция выявлено пока у одного.

В целом, с начала эпидемии в РК подтверждены 111 случаев коронавируса, 6 из них – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.05.20

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