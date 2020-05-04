Власти Крыма собираются ввести обязательный масочный режим и признают, что с масками проблема

В Крыму собираются ввести обязательный масочный режим. Инициатива принадлежит региональному управлению Роспотребнадзора, правительство РК идею поддерживает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязательный масочный режим означает, что в магазины, аптеки, транспорт, другие общественные и присутственные места нельзя будет войти без маски. Использовать можно будет не только одноразовые медицинские, но и любые защитные маски, вплоть до самодельных.

При этом, глава РК Сергей Аксенов признал, что сшить средство индивидуальной защиты могут далеко не все, а в аптеках с масками проблема. Поэтому в ближайшие дни кабмин будет думать, как сделать так, чтобы маски мог купить любой желающий, при этом по разумной цене.

Ввести масочный режим собираются с 12 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.05.20

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