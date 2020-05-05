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Вторник, 5 мая 2020, 10:38 мск

Новости Крым

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В Республике Крым зарегистрирована первая смерть зараженного COVID-19

В Республике Крым зарегистрирована первая смерть зараженного коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70-летнюю жительницу Сакского района госпитализировали 30 апреля с пневмонией. У нее был целый букет сопутствующих заболеваний: ишемия, диабет, ожирение и так далее. Тесты выявили у нее коронавирус. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ. По предварительной версии, скончалась она от сердечной недостаточности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.05.20

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