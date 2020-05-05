В Крыму зафиксирован рекордный рост подтвержденных случаев COVID-19

В Крыму за сутки подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу 10 человек заразились в Алуштинской горбольнице, в том числе 2 медика и 8 пациентов. Заболевание у них проявилось на 10 день после контакта с коронавирусным больным.

Еще 4 человека – это контактные из очага в Джанкойском районе.

Продолжается рост в церковном очаге в Сакском районе: инфекция подтверждена еще у одного участника церковного хора.

В Симферополе заболел сотрудник аэропорта, прилетевший из Санкт-Петербурга. В Керчи – вахтовик, вернувшийся из Тольятти. Мужчину перед отъездом в Крым обследовали, результат был отрицательным. Однако через несколько дней болезнь подтвердилась.

Всего с начала эпидемии в Крыму зафиксированы 128 случаев заболевания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.05.20

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