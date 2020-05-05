В Крыму COVID-19 выявляется, в основном, у пожилых

Почти половина крымчан с подтвержденной коронавирусной инфекцией – это люди в возрасте 65 лет и старше.

Как уже сообщал «Новый День», по данным на 5 мая в РК подтверждены 128 случаев COVID-19. 14 из них – у детей до 17 лет, 18 – у крымчан 18 – 39 лет, 30 – 40 – 64 лет, остальные 66 случаев – у пожилых людей.

Среди заболевших 2 находятся в тяжелом состоянии, 51 – в состоянии средней тяжести.

В обсерваторах находятся 853 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.05.20

Киев потребует от Москвы экстрадиции Януковича на Украину. / В Крыму зафиксирован рекордный рост подтвержденных случаев COVID-19. / В Республике Крым зарегистрирована первая смерть зараженного COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»