Медучреждения Крыма испытывают дефицит средств индивидуальной защиты

Медицинские учреждения Крыма испытывают дефицит средств индивидуальной защиты. Это признают и власти РК, но спешат оговориться, что подобные жалобы поступают «периодически» и не носят массовый характер.

Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы, с которыми сталкиваются больницы, иногда кажутся непреодолимыми.

Так, 22 апреля Евпаторийская городская больница объявила конкурс на закупку хирургических масок. Предполагалось купить 300 тыс штук на 4 млн 461 тыс руб (14,87 руб/шт), источник финансирования в конкурсной документации не указан.

Итоги тендера собирались подвести 6 мая. Но потом ситуация заставила внести поправку в конкурсную документацию: срок подачи заявок ограничили 30 апреля. По окончании срока подвели печальный итог: ни одной заявки подано не было.

ГУП РК «Солнечная Таврика», в ведении которого находятся множество здравниц (включая детские оздоровительные лагеря) сумела найти необходимые товары (без конкурса, по процедуре прямой закупки): их взялся поставить в Крым предприниматель из Новоуральска. Но партия составит всего 1 тыс трехслойных одноразовых масок и по цене 19,5 рублей за штуку.

Напомним, через неделю власти Крыма собираются ввести обязательный масочный режим. «С учетом того, что 12 числа еще большему количеству сфер бизнеса и общественной жизни будет разрешено работать, возможно, будет рассмотрено введение масочного режима при посещении общественных мест, социальных объектов, в общественном транспорте», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

И теперь правительство думает, как это обеспечить: сегодня маски можно лишь случайно застать в какой-нибудь аптеке или сетевом продовольственном магазине. Но они там не залеживаются даже несмотря на дороговизну – цена непредсказуема: от 35 до 80 руб за штуку. Скромные объявления о продаже масок появились в мастерских по пошиву штор.

С одноразовыми перчатками дело обстоит лучше: в аптеках есть по 25 руб/пару.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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