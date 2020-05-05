Киев потребует от Москвы экстрадиции Януковича на Украину

Печерский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в «захвате государственной власти». Вердикт суда даёт право Генпрокуратуре Украины начать процедуру экстрадиции бывшего президента «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Пресс-служба украинского надзорного ведомства утверждает, что в 2010 году «подвластный Януковичу» Конституционный суд «незаконно» проголосовал за возвращение президенту части властных полномочий, отобранных предыдущими решениями.

Теперь экс-президента обвиняют в «конституционном перевороте» на Украине.

«Расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины.

В частности, эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения», – заявляет пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.05.20

В Крыму зафиксирован рекордный рост подтвержденных случаев COVID-19. / В Республике Крым зарегистрирована первая смерть зараженного COVID-19. / В ДНР три девочки ранены осколками украинских снарядов – ОБСЕ отказалась фиксировать обстрел. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»