Геометрическая прогрессия: в Крыму начался резкий рост заболеваемости COVID-19

В Крыму за сутки подтверждены 32 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 зараженных выявлены в Алуште, среди них – 6 медиков. Это «старый» больничный очаг. 5 человек подхватили инфекцию в уже зарегистрированном очаге в Ялте. Появился новый заболевший и селе Почетное Красноперекопского района.

Один новый случай выявлен в Симферополе – женщина вернулась из Москвы. Кроме того, заболела еще одна жительница Ялты – источник заражения не установлен.

Всего в Крыму с начала эпидемии подтверждено 160 случаев коронавируса. 48% из них протекают бессимптомно.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, из тех, у кого болезнь себя так или иначе проявила, 70% обратились за помощью только на 3 – 5 день после появления симптомов. Следовательно, они успели заразить еще ряд людей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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