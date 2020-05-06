В Севастополе растет число заболевших COVID-19 среди военных строителей

В Севастополе коронавирусная инфекция выявлена еще у восьми человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продолжается рост заболеваемости в очаге, зафиксированном в Омеге.

«Семь заболевших – это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими, – рассказали в правительстве города. – Еще один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет».

В целом, в Севастополе выявлено 106 человек, инфицированных коронавирусом, 2 из них скончались.

В Республике Крым подтверждено 160 случаев COVID-19, скончался 1.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 06.05.20

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