Администрация Евпатории в период пандемии озаботилась личным комфортом чиновников. Платят дорого

Администрация Евпатории решила приобрести для собственных нужд два автомобиля. И не абы каких, а бизнес-класса цвета «белый перламутр».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в автомобиле должен быть черный кожаный салон, климат-контроль, 6-ступенчатая коробка передач и двигатель объемом не менее 2,5 литров, а так же круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции, современная аудиосистема с шестью динамиками, системы распознавания дорожных знаков и информирования водителя, оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, мониторинга давления в шинах, бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки, датчик дождя и салонное зеркало заднего вида обязательно с автоматическим затемнением.

Одно авто уже приобрели – за 2 млн 84 тыс 333 рубля. Сегодня завершен прием заявок на поставку второго автомобиля. За него мэрия готова отдать 1 млн 915 тыс 666 рублей 67 копеек. От первого авто желаемая машина отличается лишь в мелочах.

«Сразу видно, что сегодня у руля в городе стоят люди, которые привыкли к роскоши, и расставаться со своими привычками им явно не хочется, даже на службе Отечеству, – комментирует ситуацию telegram-канал «Локалка». – Кого будут возить эти стальные кони, мы не знаем, но судя по габаритам, можно предположить, что одним из них будет пользоваться глава администрации Роман Тихончук, который давно перерос свой прежний служебный автомобиль.

Такой «пир во время чумы»! И это тогда, когда большинство горожан в это трудное время находятся в сложной экономической ситуации, и, по меньшей мере, странно и неуместно, сейчас, тратить миллионы бюджетных средств на то, что не является предметом первой необходимости».

Добавим, что на жилье для сирот администрация Евпатории тратит чуть больше, чем служебный автомобиль: по 2 млн 600 тыс за квартиру. А на окна в детском саду «Березка» чиновники потратили почти в 2 раза меньше – 1 млн 125 тыс 590 рублей за все оконные блоки.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 06.05.20

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