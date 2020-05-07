В Крыму подтверждены 8 новых случаев COVID-19

В Крыму за сутки подтверждены 8 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заразились в уже выявленных очагах. Двое – жители села Почетное Красноперекопского района. Там с первыми заболевшими контактировали 15 человек, у 8 инфекция уже подтверждена.

Еще два случая зафиксированы в Сакском районе. Один – это сын умершей женщины (лабораторные исследования показали, что она скончалась именно от коронавируса), второй заразился от женщины, вернувшейся из Москвы. Из семи контактировавших с ней заразились все семеро.

Еще один контакт выявлен по Красногвардейской больнице. Напомним, там заболел лифтер, и с тех пор периодически инфекция выявляется у тех, кто с ним общался. В Алуште COVID-19 подтвержден у сына 95-летней женщины, заболевшей еще в конце апреля.

Еще два случая зафиксированы в Симферополе.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 168 случаев коронавируса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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