В Крыму вовсю продают путевки в детские здравницы

В Крыму вовсю торгуют путевками в детские здравницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все здравницы Крыма закрыты до 1 июня. И уверенности в том, что в этот день их откроют, нет. Однако неопределенность не мешает фирмам-посредникам продавать путевки в крымские детские оздоровительные лагеря.

Так, администрация Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) закупила путевки для детей на четыре смены, причем половину из них планируется оздоровить именно в первую.

Петроградский район Санкт-Петербурга: сроки оказания услуг: с июня по август 2020. Конкретные сроки смен устанавливаются по согласованию с заказчиком.

Минобразования Крыма закупило путевки на 19 млн 998 тыс руб у севастопольского ООО «Янтарный берег». Цитата из технического задания, входящего в конкурсную документацию: «Период оказания услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере: с 30 мая 2020 года по 31 августа 2020 года. Количество детей – 760 человек (15 960 койко-дней)».

Другой договор на такое же количество путевок, такую же сумму, на тот же период министерство заключило с ООО «Курорт-сервис» из Ростова-на-Дону.

В первом оговорено: количество детей в комнате – не более 4 человек, второй допускает и шестиместные комнаты. Ростовская фирма обещает разместить детей в Сакском районе, Феодосии и Керчи.

Почему подразделение правительства Крыма прибегает к услугам посредников, хотя здравницы находятся в ведении республиканского ГУПа – вопрос отдельный.

Но пока более интересно, где посредники эти путевки берут. «Новый День» попытался дозвониться до ГУП РК «Солнечная Таврика». В головной конторе, судя по звукам в телефоне, живым оказался только факс – человеческого голоса услышать не удалось.

В одном евпаторийском лагере, руководимом «Солнечной Таврикой», сработал автоответчик, который сообщил, что отдел продаж работает с 8 до 12 часов, в другом живой человек нашелся-таки. И он бодро сообщил: «Администрации нету, все на карантине!», другой информацией сторож не располагает.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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