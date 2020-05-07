Нельзя только мыться и худеть: в Крыму возобновляют большинство видов деятельности

Власти Крыма расширили список предприятий, которым будет разрешено возобновить работу.

Правда, произойдет это не с 12 мая, как было обещано ранее, а с 18-го. С 12 мая в Крыму лишь вводится обязательный масочный режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 18 мая, в числе прочего, разрешается деятельность предприятий по производству табачных и текстильных изделий, одежды, изделий из кожи, обработке древесины и пробки, бумаги и бумажных изделий, химических веществ, лекарственных средств, металлургическое производство, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электроборудования, транспортных средств, мебели.

Разрешается оптовая и розничная торговля всеми видами товаров, деятельность водного транспорта, операции с недвижимостью, инженерно-техническое проектирование, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, по обеспечению безопасности.

Можно будет возобновить тренировки на свежем воздухе и предоставлять персональные услуги, за исключением бань всех видов, душевых, а также соляриев и «салонов по снижению веса».

Чтобы начать работу, руководители организаций должны подать соответствующее уведомление через сайт правительства РК. Корме того, нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности в условиях пандемии и требования Роспотребнадзора. В случае выявления нарушений, учреждение могут не просто закрыть, а остановить его деятельность на 90 суток.

Наконец, власти предупреждают: в зависимости от эпидситуации запрет на работу может быть снова введен как для отдельных видов деятельности, так и для всех, не относящихся к сферам обеспечения жизнедеятельности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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