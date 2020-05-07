Курортного сезона в Крыму, похоже, не будет

Курортный сезон в Крыму в этом году, скорее всего, не состоится. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в Крыму, как и по всей стране, до 1 июня закрыты все здравницы и объекты турсферы. Однако, учитывая что заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти по экспоненте, запрет, очевидно, будет продлен.

«Курортная сфера и общепит – это виды деятельность без перспективы открыться в ближайшее время, – отметил Аксенов. – Мы по-честному говорим: курортный сезон вряд ли состоится».

По словам главы РК, сейчас разрабатывается программа внутреннего. То есть, при благоприятной эпидситуации, жители Крыма получат возможность передвигаться по полуострову и отдыхать на местных курортах.

Однако пока заболеваемость коронавирусом в РК растет, причем, в ряде случаев установить источник заражения не смогли, а почти половина выявленных случаев инфекции протекает бессимптомно. Это означает, что зараженных может быть гораздо больше, чем показывает официальная статистика, а управлять процессом пока невозможно.

Без «Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм. Мы программу свою формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора», – сказал Аксёнов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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