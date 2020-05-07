Военный госпиталь в Севастополе превратился в массовый очаг COVID-19

В Севастополе число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 110.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки выявлены еще четверо заболевших.

«Все инфицированные – люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими», – сообщили в правительстве города.

Накануне там было выявлено 8 заболевших, ранее – несколько десятков.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 07.05.20

Курортного сезона в Крыму, похоже, не будет. / «Уничтожили двух российских захватчиков» – украинская армия продолжает воевать с РФ в Донбассе. / Нельзя только мыться и худеть: в Крыму возобновляют большинство видов деятельности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»