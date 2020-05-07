Военный госпиталь в Севастополе превратился в массовый очаг COVID-19

В Севастополе число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 110.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки выявлены еще четверо заболевших.
«Все инфицированные – люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими», – сообщили в правительстве города.
Накануне там было выявлено 8 заболевших, ранее – несколько десятков.
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 07.05.20
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