Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы

В преддверии Дня Победы очередной депутат от Госдумы «перепутал» праздник и политпиар, разозлив крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымской столице и вдоль автодорог Симферопольского района на рекламных щитах появились плакаты с улыбающимся парламентарием Анатолием Аксаковым.

В Госдуму он избирался от Чувашии, но в конце декабря прошлого года внезапно возглавил крымское отделение партии «Справедливая Россия». На баннере изображен счастливый Аксаков и словам «помним, гордимся и благодарим». При этом буквы фамилии депутат по размеру в два раза больше «благодарности».

Крымчане не оценили «порыва» чувашского парламентария, припомнив, что традиционно с таких плакатов смотрят ветераны, либо на них помещают фотографии военных лет, либо георгиевские ленты со звездами и гвоздиками. «Ветеранам, в том числе, живущим, видимо, на праздничных плакатах и баннерах уже нет места?» – возмутились крымские пользователи соцсетей.

«Очередной … попутал понятия выставления себя любимого на фоне Дня Победы…», – комментируют симферопольцы.

«Это его я должна помнить и благодарить?» – поддержали крымчан жители другого российского региона.

При этом крымчане не забыли и о финансовой стороне вопроса: «У ветеранов нет около 5 тысяч рублей для распечатки такой рекламы. Не забываем и об аренде щита, а это ещё как минимум 15-20 тысяч, – считают жители полуострова. – Учитывая, что висит он по всему Симферу – бюджет в миллион, наверное, точно есть. Решить бытовые проблемы нескольких ветеранов хватило бы. Была бы реальная благодарность, правда, без улыбок со щита».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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