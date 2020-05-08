Неблагодарные потомки: в Крыму много лет не могут добиться заслуженных почестей для командиров партизан

Крымские поисковики и историки много лет пытаются добиться справедливости для шести партизанских командиров Крыма. Каждый из них был дважды представлен к званию Героя Советского Союза еще в 1944 году, но при жизни так и не дождался своей «звезды». Современные чиновники тоже упорно отказываются признавать заслуги крымских партизан.

«Россия является правопреемницей Советского Союза, поэтому имеет законные основания в рассмотрении вопросов о награждении защитников Отчизны, несправедливо забытых в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Инициативная группа крымских исследователей истории партизанского движения несколько лет в различных инстанциях Москвы и Крыма пытается добиться справедливого решения вопроса о присвоении звания Герой России шести партизанским командирам, дважды представлявшимся к званию Героя Советского Союза в 1944 году.

Это командир Восточного соединения крымских партизан Кузнецов Владимир Степанович, 1915 г. рождения, русский;

командир Южного соединения Македонский Михаил Андреевич, 1904 г. рождения, крымский грек;

командир 1-й партизанской бригады Северного соединения Федоренко Федор Иванович, 1921 г. рождения, русский;

командир партизанского отряда Восточного соединения – Вахтин Алексей Андреевич, 1911 г. рождения, русский;

командир партизанского отряда Южного соединения – Дементьев Николай Иванович, 1920 г. рождения, русский;

командир партизанского отряда Южного соединения – Грузинов Георгий Федорович, 1919 г. рождения, русский», – рассказала РИА «Новый День» севастопольский поисковик, внучка летчика-партизана Наталья Фадеева.

По словам Фадеевой, переписка (имеется в распоряжении редакции) с различными инстанциями уже насчитывает десятки страниц и не помещается в папку. Несколько раз общественница обращалась к главе Крыма Сергею Аксенову, дважды писала президенту России Владимиру Путину.

«Идут постоянные отписки», – жалуется Фадеева.

Так, обращения в президентскую администрацию переадресуются в минобороны РФ. Оттуда в сентябре 2016 года пришел ответ за подписью начальника 3-его управления главного управления кадров А. Руг: «Минобороны РФ может рассматривать вопросы награждения граждан за заслуги, проявленные в период прохождения ими действий военной службы (работы) в Советской Армии или ВМФ. Рассмотрение вопросов награждения бывших участников партизанского движения к компетенции министерства обороны РФ не относится».

Через полгода переписки общественнице пришел ответ из Главного управления Генштаба ВС РФ (от 09.03.2017 исх. № 119160), где чиновники от военного ведомства сослались на решение президента Российской Федерации от 13 сентября 2012 года, согласно которому «представление фронтовиков к награждениям за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, как исключение, возможны лишь на основании нереализованных наградных материалов»

«Однако в Крыму в 2014 году был создан прецедент, противоречащий упомянутому решению президента РФ. В сентябре того года звания Герой России посмертно была удостоена командир зафронтовой группы радистов Приморской армии – Алиме Абденанова, заброшенная с напарницей на Керченский полуостров в октябре 1943 г. В январе 1944 г. обе радистки в общей системе поощрения зафронтовых радиогрупп и разведывательно-диверсионных групп Военным Советом фронта были награждены орденами Красного Знамени. Абденанова к званию Героя Советского Союза не представлялась (погибла в марте 1944 г., ее напарница – Л. Гуляченко – после освобождения Крыма была осуждена на длительные сроки за сотрудничество с карательными органами оккупантов). Возникает естественный недоуменный вопрос – почему одновременно звания Герой России не был удостоен также «представитель депортированных народов» – крымский грек, командир Южного соединения партизан Крыма – Македонский Михаил Андреевич, в 1944 году дважды представлявшийся к званию Героя Советского Союза?» – недоумевает Фадеева.

Как рассказывают крымские военные историки, Южное соединение (три бригады, 12 отрядов) внесло огромный вклад в освобождение Крыма от немецко-румынских захватчиков и их пособников. Партизаны соединения спасли от взрыва Аянское водохранилище, освободили Бахчисарай от румын и их местных пособников, участвовали в изгнании оккупантов из Симферополя и Алушты, помогли частям Приморской армии освободить Ялту.

«Фактически партизаны Македонского спасли всю курортную инфраструктуру Южного берега Крыма от Алушты до Фороса от разрушения. Такими же славными делами отмечены все упомянутые командиры – «партизаны от и до», с ноября 1941 года до апреля 1944 года безвыездно громившие на полуострове оккупантов. Только благодаря партизанам все 900 дней оккупации над Крымом развевалось Красное Знамя!» – напомнила Фадеева.

Но добиться заслуженных почестей не удалось и к 75-летию Победы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 08.05.20

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