В Севастополе при получении взятки задержан сотрудник Госрегистра

В Севастополе по подозрению в получении взятки задержан сотрудник управления госрегистрации права и кадастра.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, главного специалиста отдела надзора задержали 6 мая: на автомобильной парковке возле торгового центра «Муссон» он получил от своего коллеги, представляющего интересы жителя Севастополя, взятку в 50 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела об административном правонарушении по факту выявленных нарушений на земельном участке по Камышовому шоссе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получении должностным лицом взятки в значительном размере).

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 07.05.20

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