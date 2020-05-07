В Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вертолет приписан к 39-му вертолетному полку, дислоцированному в Джанкое и совершал плановый согласованный полет.

Пострадали 3 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Симферополь, Олег Яковенко

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