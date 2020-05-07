Четыре страны присоединились к европейским санкциям против России

К традиционному продлению на полгода антироссийских санкций ЕС присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно после публикации мартовского решения Евросоюза.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна – член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

К европейским санкциям против экс-президента Украины Виктора Януковича, кроме Черногории, Албании, Норвегии и Украины, присоединилась также Молдова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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