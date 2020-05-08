После весенних заморозков, уничтоживших значительную часть зерновых посевов и плодовых культур, Крыму угрожает засуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле на полуострове выпало очень мало осадков – лишь 25% от нормы.В результате сформировались условия для почвенной засухи. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

РБК, ссылаясь на него, отмечает, что дефицит осадков наблюдается во всех регионах Южного федерального округа.

Крымские синоптики прогнозируют на ближайшие два дня дожди, но осадки будут небольшими.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.05.20

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