В Крыму 9 Мая должны организовать праздничные салюты

В Керчи и Севастополе 9 мая состоятся праздничные салюты. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Приказываю 9 мая 2020 г. в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты... в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий», – цитирует распоряжение «Красная звезда».

Как уже сообщал «Новый День», из-за эпидемии коронавируса в Крыму и Севастополе еще с конца марта отменены все массовые мероприятия. На улицах крымских городов патрули штрафуют всех, кто вышел из дома без уважительной причины. Но очевидно, что праздничные салюты привлекут внимание горожан и могут спровоцировать большое скопление народа, что приводит к быстрому распространению инфекции.

Какими мерами власти Керчи и Севастополя собираются удерживать горожан дома во время салюта, пока неизвестно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.05.20

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