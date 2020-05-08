В Крыму образовался крупный коронавирусный очаг в очередной больнице

В Крыму за сутки подтверждено 9 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое зараженных – это сотрудники Сакской больницы. Двое – это сотрудники реанимации, третий – врач, работавший одновременно в терапевтическом и инфекционном отделениях. «В Сакской больнице мы имеем очаг с плавающими границами, настроенный на расширение», – заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Еще два человека заболели в Ялте: они заразились от сотрудницы больницы ФМБА.

Двое заболевших в Симферополе получили инфекцию в уже зафиксированном очаге.

Один новый зараженный выявлен в известном очаге в Алуште.

И еще один очаг может образоваться в Симферополе: житель Феодосии 1 мая обратился в частную медклинику крымской столицы. Сделал рентген и КТ, получив результаты, вызвал скорую и был госпитализирован в феодосийскую больницу. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.05.20

Киев решил децентрализовать Крым. / В Крыму 9 Мая должны организовать праздничные салюты. / Крыму угрожает засуха. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»