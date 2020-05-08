В Севастополь снова завезли COVID-19

В Севастополе за сутки подтверждено 8 новых случаев COVID-19.

«В числе заболевших – трое строителей военного госпиталя в бухте Омега. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими людьми, – сообщили в правительстве города. – Также зарегистрированы пять завозных случаев – у троих человек, вернувшихся в город из Бахчисарая, у мужчины, прибывшего из Греции, и у женщины, приехавшей из Москвы. Все они по возвращении находились дома на самоизоляции».

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлено 118 случаев заражения. 18 человек выписаны из больниц, 2 – скончались.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 08.05.20

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