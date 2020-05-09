У вернувшихся из-за границы крымчан подтвержден коронавирус

В Крыму за сутки подтверждено 12 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 человека вернулись из-за границы, остальные получили инфекцию в уже известных очагах: в больницах Алушты и Саки, а также церкви села Крымское. Две трети случаев протекают бессимптомно.

В целом с начала эпидемии в Крыму выявлены 189 инфицированных коронавирусом. 24 случая завезли из-за границы, 19 – из других субъектов РФ, 23 человека заразились от приезжих, остальные – от инфицированных крымчан. 2 человека скончались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.05.20

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