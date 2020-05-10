В Крыму образовались три новых очага COVID-19

В Крыму за сутки подтверждены 4 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших – еще один участник празднования Пасхи в церкви села Крымское Сакского района. Из 15 участников церемонии инфекция подтвердилась уже у 11.

Остальные привезли коронавирус из Москвы. Новые очаги выявлены в Джанкойском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. В последнем случае мужчина вернулся еще 16 апреля, 22-го заболел, но неделею лечился самостоятельно. 30 апреля его госпитализировали с пневмонией. Первый анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Вчера – при повторном анализе – инфекция подтвердилась.

У жителя Бахчисарайского района COVID-19 тоже подтвердился только при повторном анализе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.05.20

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