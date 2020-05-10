«Наказать всех!» Крымские медики жалуются на копеечные доплаты за работу с коронавирусом

В Керчи проведут служебное расследование в Центре медицины катастроф: медикам, работающим с зараженными коронавирусом, вместо обещанных доплат выдали по 200 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов распорядился проверить действия не только руководства центра, но и соответствующих долдностных лиц в администрации города и министерстве здравоохранения РК.

«Наказать всех, ответственных за материальное обеспечение учреждения, – заявил Аксенов. – Кого-то уволить по статье за утрату доверия. Чтобы другим было неповадно».

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 10.05.20

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