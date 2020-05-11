В Крыму за сутки подтверждено 9 случаев заражения коронавируса

В Крыму за сутки подтверждено 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – 5 врачей и 4 пациента терапевтического отделения Сакской районной больницы, которое ранее было закрыто на обсервацию. У всех инфекция протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в Крыму подтверждено 202 случая коронавирусной инфекции. 2 человека умерли.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковской, на сегодняшний день коэффициент распространенности коронавируса в РК составляет 0,59., то есть один инфицированный может заразить менее 1 человека в течение месяца. Если отменить ограничительные меры, то коэффициент возрастет до 425, подчеркнула Пеньковская.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.05.20

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